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  4. Kadınların saç saça baş başa kavgasını erkekler bile ayıramadı

Kadınların saç saça baş başa kavgasını erkekler bile ayıramadı

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İstanbul Esenyurt’ta bulunan işyerinde kadın çalışanlar arasında nedeni bilinmeyen kavga çıktı. Saç saça baş başa birbirine giren kadınları ayırmaya erkek çalışanların gücü yetmedi.

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