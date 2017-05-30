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  3. 30 Mayıs 2017 19:45

Kadir Demirel, son yolculuğuna uğurlandı

Damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı.

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