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  3. 28 Nisan 2017 11:20

Kadir Has Üniversitesi’nde Post Truth konuşuldu

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde 1 gün boyunca süren etkinlikte sektörden ve akademi dünyasından birçok konuşmacı yer aldı.

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Merada otlayan koyunlar telef oldu
Merada otlayan koyunlar telef oldu
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MSM avukatı talep etti, kundakçı tahliye edildi
MSM avukatı talep etti, kundakçı tahliye edildi
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Araç ofise böyle daldı
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V for Vendetta maskeli soyguncular kamerada
V for Vendetta maskeli soyguncular kamerada
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Sanat merkezi kundakçısı serbest bırakıldı
Sanat merkezi kundakçısı serbest bırakıldı
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Milletvekilleri arasında yumruklar konuştu
Milletvekilleri arasında yumruklar konuştu