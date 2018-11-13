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  3. 13 Kasım 2018 14:37

Kadir Mısıroğlu, Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ı ''Şeyhülislam'' ilan etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ziyaretini değerlendiren Mısıroğlu, “Şu Şeyhülislam'ın beni ziyareti var ya tarihi bir hadisedir.” dedi.

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