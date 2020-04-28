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  3. 28 Nisan 2020 10:25

Kadir Şeker koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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