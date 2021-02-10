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  3. 10 Şubat 2021 11:40

Kadir Şeker'e büyük kumpas! Kiralık katil iddiası çöktü

Kadir Şeker'in kiralık katil olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Suçlamada delil olarak gösterilen mesajların sahte olduğu ortaya çıktı.

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