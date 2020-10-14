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KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZA BELLİ OLDU
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  3. 14 Ekim 2020 11:15

Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu

Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü kadına yardım etmek isterken bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay ceza aldı.

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