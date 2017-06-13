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  3. 13 Haziran 2017 22:45

Kadir Sütçü: Depremin yüzde 90 olasılıkla olabileceğini yazdık

Ege’de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremi doğru tahmin eden Kadir Sütçü, “Karıncaların sıra dışı davranışlarından depremin olabileceğini görüyoruz” dedi.

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