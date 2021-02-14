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  3. 14 Şubat 2021 13:20

Kadir Topbaş'a acı veda

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş için cenaze töreni düzenlendi.

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Bir anne kızını gözetleyen zanlıya hayatının dersini verdi!
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