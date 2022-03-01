Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadirov'un Çeçen ordusu Ukrayna topraklarında görüntülendi Kadirov'un Çeçen ordusu Ukrayna topraklarında görüntülendi 01 Mart 2022 Salı Saat: 16:00 Ukrayna'daki savaştan peş peşe haberler ve görüntüler gelirken, Rusya destekli Çeçen ordusu mensupları Ukrayna topraklarında görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621e18e9bdcb155bd621e533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Masumlar Apartmanı yeni bölümünde neler olacak ? Yine İstanbul, yine Esenyurt, yine bir taksici, yine tekme tokat saldırı! Ukrayna ordusu, Rus askerlerini rehin aldı İstanbul'da 3 terör örgütüne eş zamanlı operasyon Suriye değil burası Ukrayna! Rus güçleri bir kasabayı yerle bir etti Kaymakam bu videoyu paylaşıp uyardı: ''Gördüğünüz zaman zarar vermeyin'' Ukraynalı gelin, Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı DEAŞ baskınında Özel Harekat açılmayan kapıyı zırhlı araç yıktı Didem Soydan'dan dans videosuna gelen yoruma tepki