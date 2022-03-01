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Kadirov'un Çeçen ordusu Ukrayna topraklarında görüntülendi

Ukrayna'daki savaştan peş peşe haberler ve görüntüler gelirken, Rusya destekli Çeçen ordusu mensupları Ukrayna topraklarında görüntülendi.

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