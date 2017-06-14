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  3. 14 Haziran 2017 01:15

Kafa kafaya çarpıştılar: Feci kaza kamerada

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, feci kaza görüntüye böyle yansıdı.

Video Galeri
Yaşlı adam birlikte olduğu kadını öldürüp intihar etti
Yaşlı adam birlikte olduğu kadını öldürüp intihar etti
Video Galeri
Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
Video Galeri
Kadir Sütçü: Depremin yüzde 90 olasılıkla olabileceğini yazdık
Kadir Sütçü: Depremin yüzde 90 olasılıkla olabileceğini yazdık
Video Galeri
Niğdede traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Niğdede traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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İzinsiz eyleme biber gazlı müdahale
İzinsiz eyleme biber gazlı müdahale
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Kumkapıda otel yangını
Kumkapıda otel yangını