  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada
İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada
Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada
Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada
23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı
23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı
İstanbul'da 5 katlı fabrika alev alev yandı
İstanbul'da 5 katlı fabrika alev alev yandı
İstanbul'da kanlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İstanbul'da kanlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler
Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler
Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı
Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı
İstanbul'da yine motosikletli saldırı
İstanbul'da yine motosikletli saldırı
İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi
İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi