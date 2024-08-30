Anasayfa Video Galeriler Gündem Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var 30 Ağustos 2024 Cuma Saat: 08:05 Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d153239b08e5c9640389d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada 23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı İstanbul'da 5 katlı fabrika alev alev yandı İstanbul'da kanlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı İstanbul'da yine motosikletli saldırı İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi