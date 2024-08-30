Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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