Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu
13 Temmuz 2019 21:45
Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu
Antalya’da motosikletiyle seyir halinde olan sürücü kayarak altına girdiği otomobilin arka tekeri kafasının üzerinden geçmesine rağmen başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı. Antalya polisi, görüntüleri medyayla paylaşıp kaskın önemine dikkat çekerken, kask uygulamasına katılan Vali Karaloğlu, hem bu kazaya atıfta bulundu, hem de kask takan sürücüleri ödüllendirip takmayanları...