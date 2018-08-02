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  3. 02 Ağustos 2018 16:40

Kafası pet şişeye giren yavru köpek için seferber oldular

Son zamanlarda hayvanlara yapılan işkenceler hafızalardaki yerini korurken, Malatya’nın Darende ilçesinde kafası pet şişeye giren yavru köpeğe yardım eden baba oğlun çabası takdir topladı. Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi Gökderen mezrasında bahçede çalışan İsmail Özdemir ile çocukları, uğultu üzerine baktıkları çalılıklarda kafası pet şişeye sıkışmış bir yavru köpekle karşılaştı....

Bilgin Pro
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