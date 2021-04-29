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  4. Kafede kaçak nargile keyfi ölümle bitti!

Kafede kaçak nargile keyfi ölümle bitti!

Konya'da maç izleyip nargile içtiği kafeye polisin geldiğini görünce, kaçmaya çalışırken iş yerinin zemin katındaki bölümde foseptiğe düşen erkek hemşire Tevfik S. (33) yaşamını yitirdi.

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