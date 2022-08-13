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Kafede meydan savaşı gibi kavga

Aydın’da bir kafede meydan savaşını aratmayan kavgada çok sayıda polis ekibi, kafe sahibini yere yatırıp ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

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