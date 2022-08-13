Anasayfa Video Galeriler Gündem Kafede meydan savaşı gibi kavga Kafede meydan savaşı gibi kavga 13 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 16:20 Aydın’da bir kafede meydan savaşını aratmayan kavgada çok sayıda polis ekibi, kafe sahibini yere yatırıp ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f7a51e3afe9434a51d024b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CNN Türk'ten skandal sansür! Bu kadarına da pesé Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber Hem hırsız hem sapık! Genç kadına iğrenç taciz Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruyor Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü 'Batarsın' diyenleri dinlemedi şimdi servet kazanıyor İstanbul'da akıl almaz cinayet kamerada! Yeşil listedeki 3 terörist daha öldürüldü Bunlar çöpten değil, çocukların midesinden çıktı!