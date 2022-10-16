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  4. Kafede ortalık karıştı: Bacak bacak üstüne atıp kavgayı izleyen adam gündem oldu

Kafede ortalık karıştı: Bacak bacak üstüne atıp kavgayı izleyen adam gündem oldu

Gaziantep'te bulunan bir kafede müşteriler birbirine girerken tepkisiz kalıp kavgayı izleyen şahıs sosyal medyada gündem oldu.

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