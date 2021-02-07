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  3. 07 Şubat 2021 16:45

Kafeye polis baskını! Tezgahın altına saklandılar

İstanbul Bahçelievler'de koronavirüs tedbirlerine rağmen açık olan ve eğlence mekanına dönüştürülen bir kafeyi polis bastı. Koltuk arkası, masa altı ve mutfak tezgahının altına saklanmaya çalışan şahıslara toplam 76 bin 320 TL ceza kesildi.

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