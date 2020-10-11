  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Ekim 2020 15:00

Kaftancıoğlu'dan Hakan Bayrakçı'ya: Kürekle ağzının ortasına vurmuştum!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sonar Araştırma'nın patronu Hakan Bayrakçı hakkında ''Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar ‘insan’ biri'' dedi.

Video Galeri
Ermenistan'ın masum sivilleri vurduğu anlar kamerada
Ermenistan'ın masum sivilleri vurduğu anlar kamerada
Video Galeri
Pendik'te trafikte silah gösteren maganda kamerada
Pendik'te trafikte silah gösteren maganda kamerada
Video Galeri
Güpegündüz kız kaçırdılar! Dehşet anları kamerada
Güpegündüz kız kaçırdılar! Dehşet anları kamerada
Video Galeri
Hatay'daki yangında korkunç detay: ''Gel gel burada şenlik var!''
Hatay'daki yangında korkunç detay: ''Gel gel burada şenlik var!''
Video Galeri
KKTC sandık başında!
KKTC sandık başında!
Video Galeri
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Saldırı gece boyu devam etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Saldırı gece boyu devam etti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM