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  3. 09 Ekim 2019 13:50

Kağıt oplayan çocuğa zabıta tokadı kamerada

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda üzerinde zabıta yeleği bulunan adam, sokakta kağıt toplayan çocuğun üzerine yürüyüp tokat attı.

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