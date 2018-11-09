Kağıt toplayan çocuğun namaz kıldığı görüntüler duygulandırdı
09 Kasım 2018 10:15
Kağıt toplayan çocuğun namaz kıldığı görüntüler duygulandırdı
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ikindi ezanı okunduğu esnada 10 yaşındaki Suriyeli Muhammet’in topladığı kartonu kendisine seccade yapıp gözden uzak bir köşede namaz kılması görenleri duygulandırdı. 10 yaşındaki Muhammed Meyuf, Suriye’deki savaşın yıkımından ailesi birlikte kaçan yüz binlerce çocuktan biri. 4 yaşındayken Türkiye’ye gelen Muhammet şimdi 10 yaşında. Yaşıtları okula giden...