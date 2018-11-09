  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Kasım 2018 10:15

Kağıt toplayan çocuğun namaz kıldığı görüntüler duygulandırdı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ikindi ezanı okunduğu esnada 10 yaşındaki Suriyeli Muhammet’in topladığı kartonu kendisine seccade yapıp gözden uzak bir köşede namaz kılması görenleri duygulandırdı. 10 yaşındaki Muhammed Meyuf, Suriye’deki savaşın yıkımından ailesi birlikte kaçan yüz binlerce çocuktan biri. 4 yaşındayken Türkiye’ye gelen Muhammet şimdi 10 yaşında. Yaşıtları okula giden...

Bilgin Pro
Video Galeri
Önce arabasını yaktı, sonra 2 kişiyi bıçakladı
Önce arabasını yaktı, sonra 2 kişiyi bıçakladı
Video Galeri
Bağış kutusuna göz dikti, güvenlik kamerasına yakalandı
Bağış kutusuna göz dikti, güvenlik kamerasına yakalandı
Video Galeri
Işıklandırılan tarihi yapılar havadan görüntülendi
Işıklandırılan tarihi yapılar havadan görüntülendi
Video Galeri
Öğrenci servisi yayayı feci şekilde ezdi
Öğrenci servisi yayayı feci şekilde ezdi
Video Galeri
İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
Video Galeri
103 asker hakkında FETÖ’den gözaltı kararı
103 asker hakkında FETÖ’den gözaltı kararı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM