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  3. 14 Nisan 2017 12:20

Kâğıthane Belediyesi’nden Kutlu Doğum Haftası Programı

KÂĞITHANE Belediyesi Kutlu Doğum Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Hz. Muhammed’in doğumunun 1446’ncı yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte, duygu dolu anlar yaşandı.

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Referandumda Hayır çıkarsa 2 dairesini verecek
Referandumda Hayır çıkarsa 2 dairesini verecek
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Esraya "VIP" hizmetle fizik tedavi
Esraya "VIP" hizmetle fizik tedavi
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Dük ve Çapkın uyuşturucuya geçit vermedi
Dük ve Çapkın uyuşturucuya geçit vermedi
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Postacılar Kemal Sunalı aratmadı
Postacılar Kemal Sunalı aratmadı
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Balkondan sarkan çocuk korkuttu
Balkondan sarkan çocuk korkuttu
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Rizede kaçak silah atölyesine baskın
Rizede kaçak silah atölyesine baskın