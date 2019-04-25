"Kağıthane’de 149 aileye 745 bin lira kaynak aktarıldı"
25 Nisan 2019 10:40
"Kağıthane’de 149 aileye 745 bin lira kaynak aktarıldı"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Kağıthane’de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı. İstanbul Kağıthane’de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından mağdur olan 149 aile için kaynak aktarıldığını söyleyen Bakan Selçuk, “Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla toplamda 745 bin TL kaynağı 24...