  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Nisan 2019 14:20

Kağıthane’de 2 araç toprak altında kaldı

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak’ta bir binanın çevresinde toprak kayması yaşandı. Binanın çökmek üzere olduğu öğrenilirken bölgede 2 araç toprak altında kaldı.(İHA)

Video Galeri
Plastik fabrikasında korkutan yangın
Plastik fabrikasında korkutan yangın
Video Galeri
CHP'li Levent Gök'e linç girişimi kamerada
CHP'li Levent Gök'e linç girişimi kamerada
Video Galeri
4 katlı bina böyle çöktü
4 katlı bina böyle çöktü
Video Galeri
İstanbul'da 4 katlı bina çökme anı
İstanbul'da 4 katlı bina çökme anı
Video Galeri
Ukrayna’da seçimin galibi komedyen Zelenskiy
Ukrayna’da seçimin galibi komedyen Zelenskiy
Video Galeri
Tunç Soyer, ''makam bisikletiyle'' işe giderken görüntülendi
Tunç Soyer, ''makam bisikletiyle'' işe giderken görüntülendi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM