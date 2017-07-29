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  3. 29 Temmuz 2017 18:20

Kağıthanede büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kağıthane'de düzenlenen narkotik operasyonunda, 3 kişi gözaltına alınırken, farklı adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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