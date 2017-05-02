SON DAKİKA
BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA: MHP YENİ HÜKÜMETTE OLACAK MI ?
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Mayıs 2017 10:50

Kağıthanede çöp dağları geri döndü

Kağıthane'de çocukların oyun bölgesi yeşil alanlara dökülen ve içerisinde kimyasal atıkların da bulunduğu çöp tepeleri tehlike saçıyor. Evlerinin yanı başında oluşan çöp tepelerinden rahatsız olan vatandaşlar, Kağıthane Belediyesine isyan etti.

Video Galeri
400 yıllık mezar taşlarında kurşun izleri
400 yıllık mezar taşlarında kurşun izleri
Video Galeri
Kardeşlerin yarışı sonları oldu
Kardeşlerin yarışı sonları oldu
Video Galeri
Bursada şaşkın ve acemi hırsızlar kameraya böyle yakalandı...
Bursada şaşkın ve acemi hırsızlar kameraya böyle yakalandı...
Video Galeri
Yumurtanın içine dünyayı sığdırıyor
Yumurtanın içine dünyayı sığdırıyor
Video Galeri
Beyoğlunda kötü koku yayan eve giren zabıta şaşkına döndü
Beyoğlunda kötü koku yayan eve giren zabıta şaşkına döndü
Video Galeri
Eski Bakan Çağan: Hukuk bölümlerine tercih çok arttı
Eski Bakan Çağan: Hukuk bölümlerine tercih çok arttı