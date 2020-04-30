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  3. 30 Nisan 2020 16:30

Kağıthane'de intihar girişimi

İstanbul Kağıthane'de inşaat halindeki bir binanın üst katına çıkan kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin yarım saatte ikna ettiği şahıs, hastaneye götürüldü.

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