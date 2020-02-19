  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Şubat 2020 17:50

Kağıthane'de iş merkezinde korkutan yangın

Kağıthane Talatpaşa mevkii E-5 kara yolu kenarında bulunan iş merkezinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman kaplarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Video Galeri
İşte herkesin konuştuğu Filozof Atakan: 5 ayda 250'den fazla kitap okudum
İşte herkesin konuştuğu Filozof Atakan: 5 ayda 250'den fazla kitap okudum
Video Galeri
Valiyi darpla suçlayan eski sevgilisi konuştu: Adalet yerini buldu
Valiyi darpla suçlayan eski sevgilisi konuştu: Adalet yerini buldu
Video Galeri
İstanbul'da hava kirliği zirve yaptı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!
İstanbul'da hava kirliği zirve yaptı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!
Video Galeri
16 asırlık tarihi yapı 2 binanın arasında kaldı
16 asırlık tarihi yapı 2 binanın arasında kaldı
Video Galeri
Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı belgelendi
Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı belgelendi
Video Galeri
Şişli'deki vahşetin şüphelileri kamerada
Şişli'deki vahşetin şüphelileri kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM