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  3. 14 Mayıs 2017 14:15

Kağıthane'de yapılan ''Ok atma yarışması'' renkli görüntülere sahne oldu

KÂĞITHANE Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ kapsamında, 22’ncisi gerçekleştirilen ‘Geleneksel Ok Atma Yarışması’ renkli görüntülere sahne oldu.

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