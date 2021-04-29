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Kahkahasıyla ünlenen komedyen hayatını kaybetti

Kahkaha videosuyla fenomen olan ''El Risitas'' lakaplı komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını kaybetti.

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