Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahkahasıyla ünlenen komedyen hayatını kaybetti Kahkahasıyla ünlenen komedyen hayatını kaybetti 29 Nisan 2021 Perşembe Saat: 13:41 Kahkaha videosuyla fenomen olan ''El Risitas'' lakaplı komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608a8d4396c6b52eca4da7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya meydan okudu! .Bir ülke tükenmenin eşiğinde Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu! Kaçış yöntemleri polisi bile şaşkına çevirdi! Ankara'da 1 Mayıs açıklamasına polis müdahalesi Bolu Dağı Tüneli'nde trafik durdu! Pençe'de SİHA ile tam isabet: 5 terörist etkisiz hale getirildi 5 bin personelle dev operasyon! Prof. Dr. Celal Şengör'e sosyal medyayı sallayan deprem sorusu