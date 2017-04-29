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  3. 29 Nisan 2017 13:50

Kahraman askerlere mehter marşlı karşılama

Tunceli Pülümür Kızılmescit ve Hozat Aliboğazı bölgesinde 15'i ölü 27 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan dönen askerler, mehter marşı ile karşılandı.

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Ölümlerin çoğu dolaşım sisteminden kaynaklanıyor
Ölümlerin çoğu dolaşım sisteminden kaynaklanıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
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