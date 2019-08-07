Kahraman itfaiyeci, intihar girişimini böyle engelledi
07 Ağustos 2019 11:20
Kahraman itfaiyeci, intihar girişimini böyle engelledi
Tuzla’da damadının kamyonetine el koyduğunu iddia eden Zeki S. isimli şahıs yüksek gerilim hattına tırmanarak intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince, yüksek gerilim hattına tırmanan kahraman itfaiyecinin bacağından yakalamasıyla şahıs kurtarıldı. Tuzla Orhanlı Nakliyeciler Sitesinde adının Zeki S. olduğu öğrenilen 4 çocuk babası şahıs, yüksek gerilim hattına...