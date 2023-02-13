Kahraman madenciden duygulandıran sözler

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan bir madenciye, ''Canınızı hiç düşünüyor musunuz?'' sorusu yöneltildi. Madencinin verdiği yanıt ise duygulandırdı.

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