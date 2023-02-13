  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kahraman madenciden duygulandıran sözler

Kahraman madenciden duygulandıran sözler

Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan bir madenciye, ''Canınızı hiç düşünüyor musunuz?'' sorusu yöneltildi. Madencinin verdiği yanıt ise duygulandırdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Depremzedelerin malzemesini çalan 10 hırsız tutuklandı
Depremde yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı
170. saatte enkaz altından sağ çıkarıldı
Yolcu otobüsü devrildi; onlarca yaralı var
ABD'de UFO alarmı... Bir tanesi daha vuruldu - Güncel - ODATV
Şeyma hemşirenin deprem anındaki görüntüleri
Gaziantep'te 163 saat sonra gelen yaşam sevinci
7 yaşındaki Mustafa 163 saat sonra kurtarıldı
Depremde 6 tren devrilmiş, görüntüler ortaya çıktı