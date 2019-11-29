  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Kasım 2019 13:50

Kahraman ÖHO şoförü bebeğin hayatını kurtardı

Erzincan’da özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin, annesinin kucağındaki bebeğinin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

Video Galeri
Kerimcan Durmaz, New York metrosunda kavga etti
Kerimcan Durmaz, New York metrosunda kavga etti
Video Galeri
Black Friday çılgınlığı ! Fiyatı 1.500 liraya düştü, duyan kuyruğa girdi
Black Friday çılgınlığı ! Fiyatı 1.500 liraya düştü, duyan kuyruğa girdi
Video Galeri
FETÖ firarisi Hakan Şükür, Apple mağazasında görüntülendi
FETÖ firarisi Hakan Şükür, Apple mağazasında görüntülendi
Video Galeri
Trump'tan binlerce kilometre uzaktaki askeri birliğe ziyaret
Trump'tan binlerce kilometre uzaktaki askeri birliğe ziyaret
Video Galeri
Adana'da dehşet ! Kapıcıyı böyle vurdu
Adana'da dehşet ! Kapıcıyı böyle vurdu
Video Galeri
İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM