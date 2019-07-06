Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp denize düşen kadını kurtardı
06 Temmuz 2019 23:40
Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp denize düşen kadını kurtardı
Kadıköy’de deniz kenarında otururken sıcaktan baygınlık geçiren bir kadın denize düştü. Bölgede görev yapan İBB zabıta memurunun üniformasıyla denize atlayarak kurtardığı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbulluların huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan İBB zabıtası, denize düşen bir vatandaşı boğulmaktan son anda kurtardı. Kadıköy İskelesi yakınlarında saat 16.00...