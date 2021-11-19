Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanlar her zaman pelerin takmazmış: Bu sefer depremde engelli öğrencisine sarılan öğretmen! Kahramanlar her zaman pelerin takmazmış: Bu sefer depremde engelli öğrencisine sarılan öğretmen! 19 Kasım 2021 Cuma Saat: 13:16 Düzce’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde okçuluk antrenörünün engelli sporcusunun üzerine kapanarak korumaya çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6197796ae0f47248ef3a4523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu Üyesi açıkladı; yasak ve kısıtlamalar yeniden gündeme gelir mi? Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı Meksika'da dehşet! 9'u üst geçide asılı, 10 ceset bulundu AK Parti'den ''siyasal kriz'' açıklaması Ayıyı döven Türk! Kendisine saldıran ayıyı pişman etti Hadise'nin derin yırtmaçlı dansı olay oldu Pozitif olduğu için akrabasının HES kodunu kullanırken yakalandı Küçük çocuk dehşeti yaşamıştı; serbest bırakıldı Kulüp dizisi setinde ilginç anlar! Bu görüntüler olay oldu