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Kahramanmaraş depremini 22 gün önceden bildi

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Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş'ın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden 22 gün önce uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

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