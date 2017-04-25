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  3. 25 Nisan 2017 19:50

Kahramanmaraşa şehit ateşi düştü

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden birinin 23 yaşındaki Elbistanlı Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul olduğu öğrenildi.

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