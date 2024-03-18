Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ın eşsiz tadı iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu Kahramanmaraş'ın eşsiz tadı iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu 18 Mart 2024 Pazartesi Saat: 12:50 Güncelleme: 18 Mart 2024 Pazartesi 12:50 Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetlerinden biri olan irişkit sucuğu iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f80e7a19aee6d1fc09e053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı 4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var Barajlar doldu ama... Uzmanlar ''görünmeyen'' tehlikeyi açıkladı Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde binlerce işçi eylemde Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı Ankara-Tatvan turistik treni biletleri satışa çıktı