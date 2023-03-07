Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ın gizli cenneti Yeşilgöz'ün rengi değişti Kahramanmaraş'ın gizli cenneti Yeşilgöz'ün rengi değişti 07 Mart 2023 Salı Saat: 12:50 Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöz obruğunda deprem sonrası suyun rengi değişti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640708dfadf1a62b19766db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadına şiddete, esnaftan müdahale kamerada Ali Babacan'dan Yavaş ve İmamoğlu çıkışı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum DEAŞ'ın eli kanlı teröristleri Ankara'da yakalandı İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var Polis eğitim merkezine saldırı! 35 gözaltı var Depremzedelerin çadırlarını su bastı! Kübra Par ile Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi CHP'den ''Hak ettiğin gelecek geliyor, Bay Kemal geliyor'' videosu