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Kahramanmaraş'ın gizli cenneti Yeşilgöz'ün rengi değişti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöz obruğunda deprem sonrası suyun rengi değişti.

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