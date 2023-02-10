Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 11:05 Güncelleme: 10 Şubat 2023 Cuma 11:05 Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde 5'inci güne girildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kentteki son durum havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e5facdd91f43492069a9d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'yi ağlatan görüntü: Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti Adıyaman'da deprem kurbanları için toplu mezar kazıldı Yağmacıları tek tek sıraya dizdiler: Saklanmayın, siz vatan hainisiniz! 101'inci saatte enkazdan mucize çıktı! Depremzede askerlerin yardımını ''bu çok'' diyerek almadı Depremzede dahi canlı yayında bunu söylemek zorunda kaldı Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul uyarısı: ''Artık uzatmaları oynuyoruz!'' Kılıçdaroğlu 2,5 aylık skandal AFAD raporunu açıkladı Nihat Hatipoğlu: ''Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir''