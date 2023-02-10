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Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde 5'inci güne girildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kentteki son durum havadan görüntülendi.

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