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  4. Kahramanmaraşlı depremzede kadın devlet desteğiyle yaşam mücadelesini sürdürüyor

Kahramanmaraşlı depremzede kadın devlet desteğiyle yaşam mücadelesini sürdürüyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 300 hayvanı telef olan besici Sultan Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kendisine verilen küçükbaş hayvan desteğiyle üretime devam ediyor.

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