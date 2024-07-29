Kahramanmaraşlı depremzede kadın devlet desteğiyle yaşam mücadelesini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 300 hayvanı telef olan besici Sultan Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kendisine verilen küçükbaş hayvan desteğiyle üretime devam ediyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a7538bb60f8fdd8f04f2a3" allowfullscreen></iframe>