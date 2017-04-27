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  3. 27 Nisan 2017 18:50

Kahramanmaraşta besi çiftliğinde yangın

Kahramanmaraş’ta besi çiftliğinde küspe makinesinde yaşanan şase sonrası yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

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