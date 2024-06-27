Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ta büyük yangın Kahramanmaraş'ta büyük yangın 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 06:46 Kahramanmaraş'ta çıkan anız ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667ce09566ed92fc96083423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Firari Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı anlar kamerada Milliler attı, Azerbaycan askeri coştu İstanbul'da 4 katlı bina çöktü Gebze'de fabrikada korkutan yangın Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?'' 75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ''taban maaş'' açıklaması