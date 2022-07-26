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Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerde de hissedildi

Kahramanmaraş'ta sabah saat 09:11'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Deprem, Gaziantep'te de hissedildi.

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