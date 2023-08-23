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Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının son hali görüntülendi

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6 Şubat'ta meydana gelen depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'ta yapımı süren konut sayısının 40 bin 546 olduğu açıklandı.

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