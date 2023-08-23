Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının son hali görüntülendi

6 Şubat'ta meydana gelen depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'ta yapımı süren konut sayısının 40 bin 546 olduğu açıklandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e601bf3bc7e22e155aba83" allowfullscreen></iframe>