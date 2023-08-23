Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının son hali görüntülendi Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının son hali görüntülendi 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 15:55 Güncelleme: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 15:55 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'ta yapımı süren konut sayısının 40 bin 546 olduğu açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e601bf3bc7e22e155aba83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı Türkiye'nin konuştuğu kuduz hastası, hayatını kaybetti Rezidans otoparkında silahlı saldırı kamerada Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Çanakkale'deki yangın böyle başlamış Konutta 1,20 faizli, 180 ay vadeli konut kredisi beklentisi Selçuk Bayraktar'dan ''yapay zekalı İHA'' müjdesi