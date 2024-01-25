Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş’ta ele geçirildi... Tam bin 300 yıllık! Kahramanmaraş’ta ele geçirildi... Tam bin 300 yıllık! 25 Ocak 2024 Perşembe Saat: 07:35 Güncelleme: 25 Ocak 2024 Perşembe 07:35 Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda 1300 yıllık olduğu tahmin edilen deri üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b1e51beb44006760098f57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler İstanbul'da eski eş dehşeti: Sokak ortasında saldırdı İran'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret Yabancı uyruklu cani 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini yaraladı Dolandırıcıların son tuzağının ''sesi uzaktan hoş geliyor'' Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek! Yüzsüz hırsızlar kamerada Rusya duyurdu: Esir askerleri taşıyan uçak düştü! Türkiye'de 7'nci vaka! Şimdi de yalancı kalp krizi alarmı