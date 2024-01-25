Kahramanmaraş’ta ele geçirildi... Tam bin 300 yıllık!

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda 1300 yıllık olduğu tahmin edilen deri üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi.

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