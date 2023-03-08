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Kahramanmaraş’ta enkaz dağları yükselmeye devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binaların enkazının toplandığı alanda enkaz dağları oluşmaya devam ediyor.

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