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Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremde hasar gören metal fabrikasına giren işçilerin eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda 1 işçi öldü, 4 işçi de yaralandı.

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