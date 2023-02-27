Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var 27 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 13:15 Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremde hasar gören metal fabrikasına giren işçilerin eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda 1 işçi öldü, 4 işçi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fc82bdd5436f2ed726ac93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü Gürtüna ''Kanal İstanbul rezalet'' dedi, sunucu ne yapacağını şaşırdı Genç müzisyen intihar etti Adıyaman’da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi Haluk Levent'ten Kızılay ve AFAD hakkında olay iddialar Taraftar ''hükümet istifa'' dedi, Bakan Soylu meydan okudu! İstanbul'da dehşet gecesi! Silahlar konuştu, yaralılar var