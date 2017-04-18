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  3. 18 Nisan 2017 07:50

Kahramanmaraşta hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta emniyet güçleri tarafından hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan satıcılara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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